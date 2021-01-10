Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

ERMAN TOROĞLU - HAFTAYA BÜYÜK RESMİ GÖRECEĞİZ

Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı 'Süper' olan olan ligde kadroya girmeyecekler.

Yani Galatasaray o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar.