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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni farklı skorla mağlup etti. Rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi rakibine gözdağı verirken moral de depoladı. Karşılaşmanın ardından usta spor yazarları maçı değerlendirdi. Erman Toroğlu ise maçla birlikte haftaya oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında da yorumlarda bulundu.

10.01.2021 10:12 - Son Güncelleme: 10.01.2021 10:12
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

ERMAN TOROĞLU - HAFTAYA BÜYÜK RESMİ GÖRECEĞİZ

Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı 'Süper' olan olan ligde kadroya girmeyecekler.
Yani Galatasaray o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Sahaya Gençlerbirliği futbolcuları yerine plastik 11 huni koysalardı, sarı-kırmızılılar onlara çarparlardı gol atarken. Galatasaraylı futbolcular, güzel goller attılar, daha da atabilirdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Oyunun bir kısmında Galatasaraylı futbolcular tempoyu belirledi. Birkaçında da hakem müsaade etmedi! Halis Özkahya, böyle bir maçta bile nasıl kötü hakem olduğunu gösterdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Oyunun, futbolcuların altında eziliyor. Tabii geçmişte yaptığı haltların da bunda rolü var, ezilmesinde. Bu işler böyledir, akşam yediğin hurmalar sabah adamı tırmalar.
Beşiktaş da 6 attı, Galatasaray da 6 attı. İkisinde de rakiplerinin büyük hataları bu skorlara sebebiyet verdi. Gelecek hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük resmi göreceğiz..

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

LEVENT TÜZEMEN - KONSANTRASYON

Fatih Terim cezası bitip kulübeye dönünce oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok, Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, disiplin, yardımlaşması göze çarptı. Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik.

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