Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu'ndan flaş yorum
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni farklı skorla mağlup etti. Rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi rakibine gözdağı verirken moral de depoladı. Karşılaşmanın ardından usta spor yazarları maçı değerlendirdi. Erman Toroğlu ise maçla birlikte haftaya oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında da yorumlarda bulundu.
ERMAN TOROĞLU - HAFTAYA BÜYÜK RESMİ GÖRECEĞİZ
Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı 'Süper' olan olan ligde kadroya girmeyecekler.
Yani Galatasaray o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar.
Oyunun, futbolcuların altında eziliyor. Tabii geçmişte yaptığı haltların da bunda rolü var, ezilmesinde. Bu işler böyledir, akşam yediğin hurmalar sabah adamı tırmalar.
Beşiktaş da 6 attı, Galatasaray da 6 attı. İkisinde de rakiplerinin büyük hataları bu skorlara sebebiyet verdi. Gelecek hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük resmi göreceğiz..
LEVENT TÜZEMEN - KONSANTRASYON
Fatih Terim cezası bitip kulübeye dönünce oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok, Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, disiplin, yardımlaşması göze çarptı. Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik.