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Haberler Spor A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'i

A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'i

2022'de Katar düzenlenecek Dünya Kupası'na giden yolda Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, kritik bir deplasmana çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak. İşte kritik mücadele öncesi Şenol Güneş'in sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11.

07.09.2021 08:34 - Son Güncelleme: 07.09.2021 08:51
A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş’in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11’i

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bugün final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki 6. maçını oynayacak olan lider Türkiye, takipçisi Hollanda'ya konuk olacak.

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A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş’in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11’i

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak.

A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş’in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11’i

TEK EKSİK VAR
Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak.

A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş’in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11’i

Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismini kulübeye çeken Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak.

A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş’in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11’i

Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.

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