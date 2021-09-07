A Milli Takım kritik Hollanda deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in Hollanda - Türkiye maçı muhtemel 11'i
2022'de Katar düzenlenecek Dünya Kupası'na giden yolda Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, kritik bir deplasmana çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak. İşte kritik mücadele öncesi Şenol Güneş'in sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11.
07.09.2021 08:34
- Son Güncelleme: 07.09.2021 08:51