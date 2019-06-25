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Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında...

Şampiyon Galatasaray, Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan Mbaye Diagne'nin satışının tamamlanmasını bekliyor. Öte yandan kulüp, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

25.06.2019 09:25 - Son Güncelleme: 25.06.2019 09:35
Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Geçen sezon transfer geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Sarı-Kırmızılı kurmayların amacı, sezon öncesi hazırlık kampına kadar tüm transferleri bitirmek.

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