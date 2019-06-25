Galatasaray'dan son dakika bombası! Radamel Falcao'nun eli kulağında...
Şampiyon Galatasaray, Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan Mbaye Diagne'nin satışının tamamlanmasını bekliyor. Öte yandan kulüp, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
25.06.2019 09:25
- Son Güncelleme: 25.06.2019 09:35
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