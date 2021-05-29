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Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç üç yıllık görev süresi boyunca ligde ilk 2'ye giremedi. Hoca tercihleriyle de eleştirilen hedefi olan Koç, yeni sezonda aynı hatayı yapmak istemiyor. Teknik direktör konusunda eski futbolcusuyla temasta olan Kanarya transferi bir an önce bitirmek isterken tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

29.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 29.05.2021 10:21
Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra kulübeyi sezon sonuna kadar Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda takımın başına sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.

Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. Fenerbahçe'de Löw, Favre, Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

Yeni sezonda Başkan Ali Koç ve kurmayları, Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

REBROV GÜNDEMDE

Ukrayna basını, Sergei Rebrov'un Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olduğunu yazdı. Milliyet'in derlediği habere göre Rebrov'un şu anda ailesiyle Antalya'da tatil yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Rebrov'un Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi. Ukraynalı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de Dinamo Kiev ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor

KESİN OLARAK AYRILIYOR

Macaristan'ın Ferencvaros takımından ayrılacağı kesinleşen 46 yaşındaki teknik adamın, daha önce formasını giydiği sarı-lacivertli kulübe yakın olduğu öne sürüldü.Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında öne çıkan isimlerden birinin Sergei Rebrov olduğu kaydedildi.