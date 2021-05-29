Fenerbahçe'ye Rebrov'dan güzel haber: Kesin olarak ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç üç yıllık görev süresi boyunca ligde ilk 2'ye giremedi. Hoca tercihleriyle de eleştirilen hedefi olan Koç, yeni sezonda aynı hatayı yapmak istemiyor. Teknik direktör konusunda eski futbolcusuyla temasta olan Kanarya transferi bir an önce bitirmek isterken tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
29.05.2021 10:04
- Son Güncelleme: 29.05.2021 10:21