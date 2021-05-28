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Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Son dakika Galatasaray haberleri | Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesine kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Fatih Terim'in takımdaki geleceğinin belirsizliğine rağmen onun hazırladığı rapor doğrultusunda devam eden çalışmalarda Adnan Januzaj adı gündeme geldi. Fatih Terim'in özellikle bir dönem ısrarla istediği isim o süreçme Manchester United'a transfer olmayı seçmişti.

28.05.2021 15:23 - Son Güncelleme: 28.05.2021 15:23
Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'la aynı puanda bitirmesine rağmen şampiyonluğu averajla ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre Galatasaray, gündemine Belçikalı yıldız Adnan Januzaj'ı aldı.

Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

26 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, Real Sociedad'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.

Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

İspanyol kulübünün yöneticilerinin ise Januzaj'dan bonservis kazanabilmek için mukavele yenileme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Adnan Januzaj, sırasıyla Manchester United, Borussia Dortmund, Sunderland ve Real Sociedad'da forma giydi.