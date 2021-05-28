Fatih Terim'in eski gözdesi Galatasaray yolunda! Bir dönem çok istemişti...

Son dakika Galatasaray haberleri | Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesine kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Fatih Terim'in takımdaki geleceğinin belirsizliğine rağmen onun hazırladığı rapor doğrultusunda devam eden çalışmalarda Adnan Januzaj adı gündeme geldi. Fatih Terim'in özellikle bir dönem ısrarla istediği isim o süreçme Manchester United'a transfer olmayı seçmişti.

28.05.2021 15:23 - Son Güncelleme: 28.05.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





