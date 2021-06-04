Fenerbahçe'ye Real Madrid'den dünyaca ünlü sol bek! İspanyol basını duyurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Real Madrid'in Marcelo ile yollarını ayırmak istediğini duyurdu. Sol bek arayışında olan Fenerbahçe'nin de dünyaca ünlü isim için harekete geçtiği öğrenilirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Sağ bek ve sol bekte fırsat transferi olabilir" Ali Koç'un bu transferi seçime kadar bitirmek istediği öğrenildi.
04.06.2021 10:28
- Son Güncelleme: 04.06.2021 10:28
Fenerbahçe'nin sezona damga vuracak transferi Marcelo konusunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un, "Sağ bek ve sol bekte fırsat transferleri olabilir" sözlerinin ardından dün Marca'da yer alan haber, Sarı-Lacivertliler'i fazlasıyla heyecanlandırdı.
İspanyol gazetesi, Real Madrid'in kadroda yeni bir yapılanmaya gideceğini duyurdu. Takımdan ayrılacak isimler arasında Marcelo'nun yanı sıra İsco ve Bale'in bulunduğu, bu oyuncuların gönderilmesiyle bütçede yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir rahatlama sağlanacağı kaydedildi.
KONGREDE HEYECAN YARATACAK
Fenerbahçe için bir diğer sevindirici gelişme ise şu ana kadar dünyaca ünlü sol beke talip olan başka bir takımın çıkmamış olması.
Ali Koç, RobertoCarlos ve Mesut Özil kozlarını da kullanarak bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Her iki ismin de Marcelo ile ilk teması kurarak Fenerbahçe hakkında bilgi vermeye başladıkları öne sürüldü.
Koç'un, 25-26Haziran'da yapılacak genel kurulda, başarısızlıkla geçen ilk başkanlık dönemi sonrası Marcelo bombasını açıklayarak yeni bir heyecan yaratmak istediği belirtildi.