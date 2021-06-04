Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası yeni hoca arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç'un yabancı hoca açıklaması sonrası gözler listeye çevrilirken, Türkiye konusunda henüz net bir karar vermeyen Arjantinli hoca Marcelo Bielsa'nın bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.
MARCELO BIELSA KİMDİR?
1955 Arjantin doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.