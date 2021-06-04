Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.