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Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası yeni hoca arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç'un yabancı hoca açıklaması sonrası gözler listeye çevrilirken, Türkiye konusunda henüz net bir karar vermeyen Arjantinli hoca Marcelo Bielsa'nın bir adım önde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

04.06.2021 09:39 - Son Güncelleme: 04.06.2021 09:39
Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

Başkan Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ!
Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli, bu başarısıyla büyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

TECRÜBESİ YÜKSEK AMA BAŞARIYA AÇ
Ön plana çıkan diğer isim Marco Silva... Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı.

Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.

Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! O isim bir adım önde...

MARCELO BIELSA KİMDİR?
1955 Arjantin doğumlu. Teknik direktörlük kariyerine 1992'de Newell's'te başladı. Atlas, America, Velez Sarsfield, Espanyol, Atletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve Leeds'te görev yaptı. Arjantin ve Şili Milli Takımlarını da çalıştırdı. Arjantin'i olimpik oyunlar şampiyonu yaptı.