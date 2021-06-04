Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunanistan'dan transfer ettiği ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a, Fransa'nın dev kulübü talip oldu.

04.06.2021 13:23 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





