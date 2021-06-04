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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunanistan'dan transfer ettiği ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas'a, Fransa'nın dev kulübü talip oldu.

04.06.2021 13:23 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:33
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Takımın başına Peter Bosz'u getiren Olympique Lyon'un Dimitris Pelkas'la ilgilendiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Fransız basınında çıkan haberlerde, hücumda çok yönlü bir oyuncu arayan Lyon'un adaylar arasına Pelkas'ı da eklediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Yunan yıldız bu sezon Fenerbahçe 'de kanatların yanı sıra forvet arkasında görev yapmış, 34 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Sarı Lacivertliler, Pelkas için PAOK'a 2 milyon Euro bonservis ödemişti.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'a sürpriz talip

Yönetimin 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü.