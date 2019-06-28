Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, orta saha transferi ile ilgili İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgedeki boşluğu doldurmak isteyen yönetim, Bolognalı oyuncuya kanca taktı. İşte transferdeki son dakika gelişmesi...

28.06.2019 09:26 - Son Güncelleme: 28.06.2019 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





