GaleriSpor

Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, orta saha transferi ile ilgili İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgedeki boşluğu doldurmak isteyen yönetim, Bolognalı oyuncuya kanca taktı. İşte transferdeki son dakika gelişmesi...

28.06.2019 09:26 - Son Güncelleme: 28.06.2019 09:27
Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler hummalı bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Tolgay Arslan'dan beklenen performansı alamayan, Eljif Elmas için gelecek ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan ve

Fenerbahçe'ye orta saha İtalya'dan! Dış basın duyurdu (Son dakika Fenerbahçe transferleri)

Mehmet Topal ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de orta saha transferi zorunlu hale geldi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...