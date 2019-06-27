Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe transferde harekete geçti. Transferde önceliği hücum hattına veren ve Max Kruse ile Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertlilerden flaş Bafetimbi Gomis hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcuyla İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar...
27.06.2019 21:27
- Son Güncelleme: 27.06.2019 21:38
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