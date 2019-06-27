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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe transferde harekete geçti. Transferde önceliği hücum hattına veren ve Max Kruse ile Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertlilerden flaş Bafetimbi Gomis hamlesi geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcuyla İstanbul'da bir araya geldi. İşte detaylar...

27.06.2019 21:27 - Son Güncelleme: 27.06.2019 21:38
Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü.

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...

Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

Fenerbahçe'de flaş transfer! Comolli ile Gomis...
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