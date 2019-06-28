Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı lacivertli yönetim, bazı transferlerde imza aşamasına geldi. Son olarak Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile yakından ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferi bitirdiği iddia edildi. İşte transferde son dakika gelişmesi...

28.06.2019 10:16 - Son Güncelleme: 28.06.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





