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Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı lacivertli yönetim, bazı transferlerde imza aşamasına geldi. Son olarak Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile yakından ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferi bitirdiği iddia edildi. İşte transferde son dakika gelişmesi...

28.06.2019 10:16 - Son Güncelleme: 28.06.2019 10:17
Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik ekip sil baştan bir takım kuracak.

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

Max Kruse ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İranlı golcü Allahyar'ı da imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi! İşte genç yıldız için ödenecek bonservis bedeli

3 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi belli oldu.

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