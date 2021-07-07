Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber! Bütçeyi zora sokacak kayıp

Kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda buluann futbolcu sayısını azaltmak için çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralanan Zajc'tan kötü haber geldi. İtalyan kulübü Zajc'ın opsiyonunu kullanmadı. 3,5 milyon euro bonservis beklenen isim sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

07.07.2021 15:14 - Son Güncelleme: 07.07.2021 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





