Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber! Bütçeyi zora sokacak kayıp
Kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda buluann futbolcu sayısını azaltmak için çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralanan Zajc'tan kötü haber geldi. İtalyan kulübü Zajc'ın opsiyonunu kullanmadı. 3,5 milyon euro bonservis beklenen isim sarı-lacivertli ekibe geri döndü.
07.07.2021 15:14
- Son Güncelleme: 07.07.2021 15:14
Yeni sezon öncesi kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosundaki oyuncu sayısını düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Genoa kulübüne kiraldığı Miha Zajc'ın İtalyan ekibinde yola devam etmesi beklense de işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi.
GENOA OPSİYONU KULLANMADI
Genoa, Miha Zajc'in başarılı performansına rağmen Sloven orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli kulübe geri döndü.
Genoa'nın bu hamlesi sonrası 3.5 milyon Euro'luk bonservis gelirinden olan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe yönetiminin, Zajc için yeni teklifler beklediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu satarak FFP anlaşması gereği bonservis geliri elde etmek istiyor.
Satış listesinde yer alan Sloven oyuncu şimdilik Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer almıyor.
Zajc, geçen sezon Genoa'da 33 maça çıkmış 1 gol atıp 3 asist yapmış ancak İtalyanlar, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.