Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Portekiz ile EURO 2020'ye erken veda eden futbolun bu süper yıldızının dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in erken vedasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla tatile çıktı. Kendi yatıyla tatile çıkmayı tercih eden Portekizli'nin 5.5 Milyon Sterlin değerindeki yatı dudak uçuklatan cinsten...

07.07.2021 15:07 - Son Güncelleme: 07.07.2021 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





