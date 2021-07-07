Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Portekiz ile EURO 2020'ye erken veda eden futbolun bu süper yıldızının dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in erken vedasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla tatile çıktı. Kendi yatıyla tatile çıkmayı tercih eden Portekizli'nin 5.5 Milyon Sterlin değerindeki yatı dudak uçuklatan cinsten...
Juventus efsanesi, geçen sene uzunluğu yaklaşık 27 metre olan bir Azimut Grande aldı. Ronaldo'nun satın aldığının da içinde bulunduğu yat serisi Stefano Righini ve Achille Salvagni tarafından tasarlandı. 10 kişiye kadar misafir alabilen yat, Ronaldo'nun eskiden kiraladığı Africa I'den biraz daha farklı olsa da gerçekten etkileyici bir görünüme sahip.