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Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Portekiz ile EURO 2020'ye erken veda eden futbolun bu süper yıldızının dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in erken vedasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla tatile çıktı. Kendi yatıyla tatile çıkmayı tercih eden Portekizli'nin 5.5 Milyon Sterlin değerindeki yatı dudak uçuklatan cinsten...

07.07.2021 15:07 - Son Güncelleme: 07.07.2021 15:07
Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo'yu tanımayanınız yok. Kendisi güzeller güzeli model Georgina Rodriguez'le beraber dillere destan bir aşk yaşamakta. Ronaldo kariyerindeki başarısı kadar, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

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Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

Juventus efsanesi, geçen sene uzunluğu yaklaşık 27 metre olan bir Azimut Grande aldı. Ronaldo'nun satın aldığının da içinde bulunduğu yat serisi Stefano Righini ve Achille Salvagni tarafından tasarlandı. 10 kişiye kadar misafir alabilen yat, Ronaldo'nun eskiden kiraladığı Africa I'den biraz daha farklı olsa da gerçekten etkileyici bir görünüme sahip.

Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

Daha önceden bir kiralama şirketinden Africa I'i kiralayan Ronaldo, 2020 yılında bu yatı 5.5 milyon sterline satın aldı.

Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor

Azimut-Bennet'in Versilia tersanelerinde üretilen yatın içinde beş lüks kabin ve altı banyo bulunuyor.

Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Bunu yapsa yapsa sadece o yapar gören kıskanmadan edemiyor