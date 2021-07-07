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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Mısır'ın Pyramids takımında forma giyen 24 yaşındaki Ramadan Sobhi, sarı kırmızılı ekibe önerildi. Sobhi'nin Avrupa serüveni yaşamak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
07.07.2021 18:20 - Son Güncelleme: 07.07.2021 18:20
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, menajerlerden Sarı-Kırmızılı takıma sürpriz bir teklif geldi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi

Kadrosunda Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i bulunduran Galatasaray'a yeni bir Mısırlı yıldız önerildi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi

Gündeme gelen isim, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi…

Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
Mısır'ın Pyramids takımında forma giyen genç yıldızın yeniden Avrupa serüveni yaşamak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi


Mısırlı yıldız futbolcu Sobhi, genç yaşına rağmen İngiltere Premier Lig takımlarında forma giydi.