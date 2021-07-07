Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sonra bir Mısırlı daha: Menajerler Ramadan Sobhi'yi önerdi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Mısır'ın Pyramids takımında forma giyen 24 yaşındaki Ramadan Sobhi, sarı kırmızılı ekibe önerildi. Sobhi'nin Avrupa serüveni yaşamak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
07.07.2021 18:20
- Son Güncelleme: 07.07.2021 18:20