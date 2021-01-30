Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen Dirk Kuyt'ın bir de son halini görün! Kimisi tanıyamadı kimisi defalarca bakmak zorunda kaldı

O Hollanda futbolunun efsaneleşen isimlerinden biri. 2018 yılında futbolu bıraktığında geride kariyerinde pek çok başarıya imzasını atmıştı. 1997 yılında Quick Boys formasıyla yeşil sahalarda top koşturmaya başlayan Dirk Kuyt, Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe formaları giydi. Yıl 2018'i gösterdiğinde ise kariyerinin başladığı yere, Quick Boys'a dönerek futbolu bıraktı. Hollanda Milli Takımı'nda da forma giydiğini unutmamak gerek. Dünya futbolunun sevilen ismi Dirk Kuyt geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir televizyon programına katıldı ve son halini görenler inanamadı. Botoks ve bir takım estetik işlemler yaptığı iddia edilen Dirk Kuyt'ın son halini bakalım siz tanıyabilecek misiniz...

30.01.2021 18:01 - Son Güncelleme: 30.01.2021 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





