İstanbul'da kritik derbi! İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının 11'leri...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesinde iddialı durumda bulunan Beşiktaş, evinde Abdullah Avcı ile birlikte toparlanma sürecine giren Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da yükselişini sürdürmek için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi hem Sergen Yalçın hem de Abdullah Avcı 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçı 11'leri...
31.01.2021 10:33
- Son Güncelleme: 31.01.2021 10:33
Süper Lig'in ilk devresini 44 puanla zirvede kapatan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Beşiktaş, güçlü rakibi Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında...
Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 4 galibiyet alan Trabzonspor ise rakibini devirip zirveye yaklaşmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta 11 galibiyet alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu dönemde 34 puan topladı.
Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Gökhan Töre sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem nedeniyle forma giyemeyecek.