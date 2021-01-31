İstanbul'da kritik derbi! İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının 11'leri...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesinde iddialı durumda bulunan Beşiktaş, evinde Abdullah Avcı ile birlikte toparlanma sürecine giren Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da yükselişini sürdürmek için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi hem Sergen Yalçın hem de Abdullah Avcı 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçı 11'leri...

31.01.2021 10:33 - Son Güncelleme: 31.01.2021 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





