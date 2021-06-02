Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

VEDA MESAJI

Yeşil-beyazlı takımla olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımlamıştı. Hurmacı, veda mesajında, "Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu" ifadelerini kullanmıştı.