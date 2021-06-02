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Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi. eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte tatil sezonunu açan Özer Hurmacı'nın plajdaki keyifli halleri dikkat çekti. İşte gün boyu denizin ve sıcak havanın tadını çıkaran 34 yaşındaki ünlü futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi ve çocuklarıyla bol dans ve bol öpücüklü tatili...

02.06.2021 16:09 - Son Güncelleme: 02.06.2021 16:09
Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte ünlü futbolcu ve ailesinin bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatilinden görüntüler...

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Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

2020-2021 futbol sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

Önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak Moon Beach'te görüntülenen 34 yaşındaki futbolcu, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Özer Hurmacı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte deniz kenarında oturdu.

Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

Sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atan ünlü futbolcu, meraklı bakışlara aldırış etmeden eşi Mihriban ile öpüşürken objektiflere böyle yansıdı.

Futbolcu Özer Hurmacı plajda aşka geldi öpücüklere boğdu! İşte bol dans ve bol öpücüklü Bodrum tatili...

VEDA MESAJI
Yeşil-beyazlı takımla olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımlamıştı. Hurmacı, veda mesajında, "Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu" ifadelerini kullanmıştı.