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Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

'Galatasaray'a mı dönecek?', 'Yeni adresi neresi olacak?' soruları gündemi meşgul ederken, Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Hakları hala Barcelona'da bulunan Arda Turan için Katalan ekibi yolları da kapalı. Peki Arda Turan hangi takımda oynayacak? Turan için Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika transfer haberleri...

08.01.2020 11:00 - Son Güncelleme: 08.01.2020 11:12
Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Bir dönem Barcelona'da top koşturan ve son olarak Medipol Başakşehir formasını terleten Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla Galatasaray deplasmanına çıkan Arda Turan, eski hocası Fatih Terim'le bir araya gelmişti. Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesiyle maçtan önce arası bozuk olan ikilinin arasındaki buzlar erimişti.

Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Açıkçası çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım Arda bu Arda.'' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Fatih Terim'in bu açıklamaları Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.

Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

CENGİZ'DEN ARDA TURAN'A VETO!

Mustafa Cengiz, muhtemel Arda Turan transferi hakkında, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, kesinlikle Arda Turan üzerine bir konuşmamız olmadı. Hoca da bizimle aynı görüşte. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak" ifadelerini kullandı.

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