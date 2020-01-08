Galatasaray'da son dakika Arda Turan kararı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
'Galatasaray'a mı dönecek?', 'Yeni adresi neresi olacak?' soruları gündemi meşgul ederken, Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Hakları hala Barcelona'da bulunan Arda Turan için Katalan ekibi yolları da kapalı. Peki Arda Turan hangi takımda oynayacak? Turan için Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika transfer haberleri...
08.01.2020 11:00
- Son Güncelleme: 08.01.2020 11:12
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Açıkçası çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım Arda bu Arda.'' ifadelerini kullanmıştı.
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