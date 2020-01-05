Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

Leicester City'de gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü için Guardiola'nın başında olduğu Manchester City devreye girdi. Mavililer milli yıldız için dev bir rakamı gözden çıkardı.

05.01.2020 14:40 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





