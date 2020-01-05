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Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

Leicester City'de gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü için Guardiola'nın başında olduğu Manchester City devreye girdi. Mavililer milli yıldız için dev bir rakamı gözden çıkardı.

05.01.2020 14:40 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:40
Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ismi transfer gündeminden düşmek bilmiyor.

Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

Bleacher Report'ta yer alan haberde; İngiliz takımlarından Manchester City'nin yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için en az 62 milyon sterlini gözden çıkarmayı planladığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

Haberde, milli futbolcunun Leicester City'de mutlu olduğu ve düşük teklifler geldiği sürece Leicester'ın da oyuncuyu satmayacağı ifade edildi.

Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ne James Maddison ne de Çağlar'ı satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü için Manchester City'den dev teklif

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Leicester City'nin Çağlar ile sözleşmeyi uzatma konusunda görüşmelere başladığı ve yıldız oyuncunun ücretine de zam yapması bekleniyor.

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