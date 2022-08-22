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Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray

NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen dünyaca ünlü yıldız basketbolcu Draymond Green, İstanbul'u ziyaret ediyor. Yıldız isim, Beşiktaş - Fatih Karagümrük mücadelesini Vodafone Park'ta takip ederken, Galatasaray'ın basketbol takımı ile de antrenmana çıktı. İşte yıldız ismin antrenmanından görüntüler...

takvim.com.tr
22.08.2022 17:44 - Son Güncelleme: 22.08.2022 18:56
Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'un yıldız oyuncusu Draymond Green, İstanbul'u ziyaret ediyor.

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Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray

Yıldız basketbolcu, Fatih Karagümrük karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip etti.

GALATASARAY'DAN DRAYMOND GREEN PAYLAŞIMI | VİDEO

Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray

Green, maçtan sonraki gün ise Galatasaray'ın basketbol takımı ile antrenmana çıktı.

Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray
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