Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transfere dört koldan saldırıyor. Arsenal forması giyen Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varan, Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu transferinde de önemli bir aşama kaydeden sarı-lacivertli ekip, şimdi de gözünü Süper Lig'in yıldızına çevirdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu transfer için devreye girerken, performansıyla dikkat çeken ismin Fenerbahçe forması giyebileceği kaydedildi. İşte detaylar...
07.01.2021 15:53
- Son Güncelleme: 07.01.2021 15:53
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