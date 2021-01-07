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Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, transfere dört koldan saldırıyor. Arsenal forması giyen Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varan, Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu transferinde de önemli bir aşama kaydeden sarı-lacivertli ekip, şimdi de gözünü Süper Lig'in yıldızına çevirdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu transfer için devreye girerken, performansıyla dikkat çeken ismin Fenerbahçe forması giyebileceği kaydedildi. İşte detaylar...

07.01.2021 15:53 - Son Güncelleme: 07.01.2021 15:53
Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveyi zorlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Kanarya'nın Mesut transferini resmen açıklaması beklenirken, 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den bir hamle daha! Mesut Özil'den sonra sıra Süper Lig'in yıldızında...

Anlaşmaya göre Arsenal, Mesut Özil'in yarım sezonluk 2.5 milyon Euro olan ücretini ödeyecek. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro ücret alacak. Tecrübeli oyuncuya ayrıca 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

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