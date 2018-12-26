Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
Süper Lig'in ilk devresinde çalkantılı bir süreci geride bırakan ve büyük değişim sonrası bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:48:26
Güncelleme: 18:53:15
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
Sarı-lacivertlilere şok üstüne şok... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 hafta sonunda ligin ilk devresini küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
BİR ŞOK DAHA...
Yapılan transferlerin verimsizliği, oyuncuların uyumsuz görüntüsü ve neticede peş peşe gelen olumsuzluklar adeta hüsrana neden oldu.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
Tüm bunlar ışığında Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Avrupa'dan geldi...
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
DİBE VURDULAR...
20 Eylül tarihinden bu yana sadece Alanyaspor'u yenebilen sarı lacivertliler, bu süreçte 7 beraberlik ve 4 yenilgi alırken Avrupa'daki diğer takımlar bazında listenin neredeyse dibini gördü.
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
EN KÖTÜ 3. TAKIM FENERBAHÇE!
5 büyük lig ve Süper Lig'de en kötü 3. takım olan Fenerbahçe, 20 Eylül'den itibaren bir maç kazandığı için sadece iki takımın üzerinde yer alabildi.