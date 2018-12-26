Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Futbol dünyasının yıldız isimleri yeşil sahaların tozunu attırırken öte yandan özel hayatları mercek altında oluyor çoğu zaman. Kiminin eşi veya sevgilisi kendisinden daha ünlü oluyor, kimisinin eşini görenler şaşıp kalıyor. Futbolcuların eşleri her ne olursa olsun fazlasıyla dikkat çekiyor. İçlerinden bazılarına şaşırmamak ise elde değil. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 12:25:24 Güncelleme: 12:47:04
Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Kariyerlerinin yanı sıra, özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen futbol dünyasının yıldız isimlerinin eşleri en az kendileri kadar popüler. Tabi içlerinde geri planda kalanlarda var. İşte bazılarına çok şaşıracağınız futbolcuların eşleri ve sevgileri.

Sergio Ramos

Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)
Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Ter Stegen ve Daniela Jehle

Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Amine Gülşe ve Mesut Özil

Onu görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)
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