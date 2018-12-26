Slimani'den flaş ayrılık sözleri!

"Şu an Fenerbahçe'ye kontratla bağlı bir futbolcuyum ve takımım bunun karşılığını vermem gerekiyor. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz. Futbolda bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını söyleyemezsiniz. Umarım bir gün Sporting Lizbon'a geri döneceğim"