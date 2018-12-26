Slimani'den flaş ayrılık sözleri!

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Cezayirli futbolcu İslam Slimani, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:27:23
Güncelleme: 19:41:28
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Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırılığı yaratan Cezayirli forvet İslam Slimani'den ayrılık sinyali geldi.
Arap basınına konuşan 30 yaşındaki golcü, "Sporting Lizbon'a dönmek istiyor musun?" sorusuna "Neden olmasın" yanıtını vererek şöyle devam etti:
"Şu an Fenerbahçe'ye kontratla bağlı bir futbolcuyum ve takımım bunun karşılığını vermem gerekiyor. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz. Futbolda bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını söyleyemezsiniz. Umarım bir gün Sporting Lizbon'a geri döneceğim"
Slimani, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanmıştı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde CR Belouizdad, JSM Chéraga, Sporting Lizbon, Leicester City ve Newcastle United formalarını giydi. Kariyerinde 267 maça çıkan Slimani, 103 gol ve 29 asistlik bir performans sergiledi.