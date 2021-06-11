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Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe, bu yıl transferde titiz davranıyor. Yıldız isimlerle kadrosuna nokta atışı takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins'i transfer etmek için tüm şartları zorluyor. İşte detaylar...

11.06.2021 16:51 - Son Güncelleme: 11.06.2021 16:51
Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Bu isimlerden en az 4'üyle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe, yeni teknik direktör belli olduktan sonra 2 bomba birden patlatacak.

Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...

MBWANA SAMATTA
6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonula birlikte kiralanan Mbwana Samatta, 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye uygun bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde yollar ayrılacak.