Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe, bu yıl transferde titiz davranıyor. Yıldız isimlerle kadrosuna nokta atışı takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic ve Fabio Martins'i transfer etmek için tüm şartları zorluyor. İşte detaylar...
11.06.2021 16:51
- Son Güncelleme: 11.06.2021 16:51
Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Bu isimlerden en az 4'üyle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe, yeni teknik direktör belli olduktan sonra 2 bomba birden patlatacak.