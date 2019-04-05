Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız
Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Manchester United'ın gözden çıkarttığı iki yıldızın peşine düştü.
05.04.2019 08:23
- Son Güncelleme: 05.04.2019 08:24
Fenerbahçe yaz transfer döneminde Barcelona'lı Samuel Umtiti ile ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle işi bitirememişti.
Katalan meydası dün flaş bir iddia ortaya attı.
Buna göre Barça'da sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonu satış listesine konulacağı kaydedildi.
Haberlerde Barcelona'nın tecrübeli oyuncuyu 2016-17 sezonu başında Lyon'dan 25 milyon euro'ya aldığı hatırlatıldı.
Fakat istenen seviyeye gelemediği için satılmasına onay verildiği kaydedilip "Barça, Umtiti'yi aldığı fiyatın 3'te 1'ine bile satmaya razı" ifadesi kullanıldı.