Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Manchester United'ın gözden çıkarttığı iki yıldızın peşine düştü.

05.04.2019 08:23 - Son Güncelleme: 05.04.2019 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





