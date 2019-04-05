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Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona ve Manchester United'ın gözden çıkarttığı iki yıldızın peşine düştü.

05.04.2019 08:23 - Son Güncelleme: 05.04.2019 08:24
Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Barcelona'lı Samuel Umtiti ile ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle işi bitirememişti.

Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Katalan meydası dün flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Buna göre Barça'da sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonu satış listesine konulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Haberlerde Barcelona'nın tecrübeli oyuncuyu 2016-17 sezonu başında Lyon'dan 25 milyon euro'ya aldığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe'ye Barcelona ve Manchester United'tan 2 yıldız

Fakat istenen seviyeye gelemediği için satılmasına onay verildiği kaydedilip "Barça, Umtiti'yi aldığı fiyatın 3'te 1'ine bile satmaya razı" ifadesi kullanıldı.

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