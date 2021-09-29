Fenerbahçe yine Paulinho’nun peşinde! Pereira çok istiyor! Gözler Ocak ayında
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona başlamadan önce Brezilyalı yıldız Paulinho'nun kapısını çalan Fenerbahçe, eli boş dönmüştü. Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği söylenirken Fenerbahçe'nin ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldızı gündemine almış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti… Sarı-Lacivertli yöneticiler Sambacı yıldızın peşini bırakmıyor…
Al Ahli ile olan sözleşmesini 18 Eylül'de fesih eden Brezilyalı yıldız orta saha Paulinho için Fenerbahçe'nin ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği biliniyor. Bu transferin gerçekleşmesi için yönetime sürekli baskı yapıyor.
8 numara pozisyonunda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 9.5 milyon Euro piyasa değeri olan 33 yaşındaki oyuncuya ülkesinde de talipler var.
Paulinho, Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi dev takımların formasını giydi. Brezilyalı yıldızın 2018 yılında güncel piyasa değeri 40 milyon Euro idi.