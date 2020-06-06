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Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Galatasaray'ın yeni efsanesi olarak görülen Cem Sultan, yeni Arda olarak nitelendirilen Emre Çolak, Serdar Eylik, Berk Neziroğluları ve nicesi... Galatasaray'ın 1990-91 doğumluları barındıran 2004 yıldız takımı 170 gol atıp, namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Galatasaray'ın da geleceğini şekillendirmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Türk futbolunun geleceği olmalarını bırakın, ortalardan kayboldular. İşte Türk futbolunun kaybolanları.

06.06.2020 14:46 - Son Güncelleme: 06.06.2020 14:46
Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Galatasaray alt yapısının 1990-1991 yaş grubu yeri ayrıdır. 2004 yılında 1990 ve 1991 doğumlu futbolcular forma giydiği yıldız takım attığı 170 golle namağlup şampiyon olarak Galatasaray tarihine adlarını yazdırdı.

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Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Galatasaray'ın geleceğini inşaa edecek olan yetenekler daha sonra ortalardan birer birer kayboldu. Bunların en başında da Emre Çolak geliyor.

Peki, 2004 yılında şampiyon olan takımın yıldız oyuncuları şimdi nerede?

Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Murat Akça

Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Şu sıralarda Giresunspor'da...

Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

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