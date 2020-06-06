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Galatasaray'ın elinden kayıp giden jenerasyon: 170 gol atıp, namağlup şampiyon olan takım şimdi ne yapıyor

Galatasaray'ın yeni efsanesi olarak görülen Cem Sultan, yeni Arda olarak nitelendirilen Emre Çolak, Serdar Eylik, Berk Neziroğluları ve nicesi... Galatasaray'ın 1990-91 doğumluları barındıran 2004 yıldız takımı 170 gol atıp, namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Galatasaray'ın da geleceğini şekillendirmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Türk futbolunun geleceği olmalarını bırakın, ortalardan kayboldular. İşte Türk futbolunun kaybolanları.

06.06.2020 14:46 - Son Güncelleme: 06.06.2020 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





