Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Sivasspor maçının 11'leri...

BU HATALAR YAPILMAYACAK

Ankaragücü karşısındaki hakem hatalarını bir kenara bırakan Fatih Terim, kağıdı kalemi eline aldı ve takımının eksiklerini de belirledi. Sivasspor karşısında neler yapacakları kadar Ankaragücü karşısındaki hatalarını da anlattı ve tekrarlanmamasını istedi.

İşte Terim'in Ankaragücü karşısında özellikle ilk yarıda tespit ettiği hatalar:

* İlk 45 dakikada Ankaragücü ceza alanında sadece 4 kez topla oynamışız.

* 3 kez kontrollü giriş sağlayabilmişiz. Hiç pas atmamışız. Koca 45 dakikada hiç top sürmemişiz.

* Akan oyunda soldan 1, sağdan 2 kez Ankaragücü ceza sahasına girmişiz.

* Ortada bir oyun olmasına rağmen 32 top kaybı yapmışız. Sadece 11 sahipsiz top kapmışız.