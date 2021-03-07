Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Sivasspor maçının 11'leri...
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü maçında son bulan Galatasaray, evinde ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fatih Terim futbolcuları ile tek tek görüşerek tehlikeli bir takımla karşı karşıya geleceklerinin altını çizdi. Kazanarak zirve yarışında sürpriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i belirleyen Fatih Terim'in Ankaragücü maçından farklı bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlandığı belirtildi. İşte Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray bugün yine kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Geçen hafta 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında bozulan ve büyük bir şok yaşayan Cimbom'da Fatih Terim ipleri eline aldı. Özellikle hakemlerin kötü yönetimi nedeniyle takımda moraller bozulurken tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü maçının ve karşılaşma sonundaki tartışmaların geride kaldığını belirterek talebelerinden Sivas maçından başlayarak yeni bir başlangıç için kolları sıvamalarını istedi.
EVİNDE ASLAN KRAL
Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında oynadığı 10 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Aslan, 8 kez galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Toplamda ise iç sahada 13 karşılaşmaya çıktı. 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
BU HATALAR YAPILMAYACAK
Ankaragücü karşısındaki hakem hatalarını bir kenara bırakan Fatih Terim, kağıdı kalemi eline aldı ve takımının eksiklerini de belirledi. Sivasspor karşısında neler yapacakları kadar Ankaragücü karşısındaki hatalarını da anlattı ve tekrarlanmamasını istedi.
İşte Terim'in Ankaragücü karşısında özellikle ilk yarıda tespit ettiği hatalar:
* İlk 45 dakikada Ankaragücü ceza alanında sadece 4 kez topla oynamışız.
* 3 kez kontrollü giriş sağlayabilmişiz. Hiç pas atmamışız. Koca 45 dakikada hiç top sürmemişiz.
* Akan oyunda soldan 1, sağdan 2 kez Ankaragücü ceza sahasına girmişiz.
* Ortada bir oyun olmasına rağmen 32 top kaybı yapmışız. Sadece 11 sahipsiz top kapmışız.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak. Sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi bugün kulübede yer alabilecek. Sakatlığı devam eden Emre Taşdemir ise yok.