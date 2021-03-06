Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimler şimdilerde ne haldeler dersiniz? Yıllar çabucak geçiyor ve yeşil sahalarda gördüğümüz, kimini bayıla bayıla izlediğimiz o isimler bambaşka birine dönüşüyor. İşte onlardan biri daha. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.
06.03.2021 15:00
- Son Güncelleme: 06.03.2021 15:09