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Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray formaları giyen ve Türkiye'de oynadıkları dönemde adlarından sıkça söz ettiren isimler şimdilerde ne haldeler dersiniz? Yıllar çabucak geçiyor ve yeşil sahalarda gördüğümüz, kimini bayıla bayıla izlediğimiz o isimler bambaşka birine dönüşüyor. İşte onlardan biri daha. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem Süper Lig forması giyen isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

06.03.2021 15:00 - Son Güncelleme: 06.03.2021 15:09
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

Onu tanıyabildiniz mi? Cevabınız belki evet belki hayır olabilir ama kesin olan bir şey var ki o da değişimin büyük olduğu. Gelin yeşil sahaların yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimlerine bir bakalım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

Claudio Maldonado

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

Tomas Ujfalusi

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

Daniel Guiza

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de efsaneleşmişti aslında çok iyi tanıyoruz! Onu hatırlayabildiniz mi?

DIRK KUYT

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