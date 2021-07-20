Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı
Son dakika Beşiktaş haberleri | Aboubakar sonrası golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta İspanyol golcü Diego Costa transferi rafa kalktı. Yıldız isimden maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, transferin perde arkasında Domogoj Vida isminin yattığı öğrenildi.
20.07.2021 11:44
- Son Güncelleme: 20.07.2021 11:44
SERGEN YALÇIN 'ASKIYA ALALIM' DEDİ
Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi. Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose'ye çevirdi. Hürriyet'in haberine göre Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.