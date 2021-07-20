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Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

Son dakika Beşiktaş haberleri | Aboubakar sonrası golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta İspanyol golcü Diego Costa transferi rafa kalktı. Yıldız isimden maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, transferin perde arkasında Domogoj Vida isminin yattığı öğrenildi.

20.07.2021 11:44 - Son Güncelleme: 20.07.2021 11:44
Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

Diego Costa, Chuba Akpom, Aleksandar Mitrovic, Ze Luis, Willian Jose, Eder, Luuk de Jong gibi önemli oyuncuların siyah beyazlı kulübün kendileriyle temasa geçmesinin ardından takım içindeki arkadaşlarını telefonla arayıp maaş durumunu soruşturduktan sonra yanıt verdikleri öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

PASALIC'TEN ŞOK YANIT
Son olarak Diego Costa'nın menajeri Dino Pasalic'in "Vida'nın 4 milyon Euro aldığı yerde önerilen rakamlar düşük kalıyor ve bizi tatmin etmiyor" dediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

Siyah beyazlı yöneticilerin ise "Vida ile sözleşmeyi önceki yönetim yapmış. Size ödeyemeyeceğimiz maaşı önermeyiz" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

4 MİLYON + 2 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi. Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.

Beşiktaş'ta Diego Costa transferine Vida freni! Maaşı transferi karıştırdı

SERGEN YALÇIN 'ASKIYA ALALIM' DEDİ
Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi. Beşiktaş Transfer Komitesi bu gelişme üzerine rotayı yeniden listedeki diğer oyuncu Willian Jose'ye çevirdi. Hürriyet'in haberine göre Brezilyalı futbolcu için yapılan kiralama teklifine sıcak bakmayan Real Sociedad Yönetimi, bonservis için 6 milyon Euro istediğini yineledi.