Vav TV İzle
Haberler Spor Ahmet Çakar'dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Ahmet Çakar'dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Milliler ikinci yarıda 3 gol bularak maçı kayıpsız geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. İşte o yazı...

05.09.2021 12:02 - Son Güncelleme: 05.09.2021 12:02
Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

İŞTE O YAZI
Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başladık. İş bitti dedik, ardından Letonya ve Karadağ'a hem de İstanbul'da puan vererek işimizi zora soktuk. Cebelitarık Avrupa'nın en kötü takımı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

TFF 1.Lig'de düşmemeye oynarlar. Ve Şenol Güneş haklı olarak da üç gün sonra oynayacağı Hollanda maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile oyuna başladı. İlk devre zor geçti. Gol atamadık.

Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Aslında daha maçın başında kazandığımız penaltıyı kullanabilsek, Enes golü yapsa maç hiç sıkıntıya girmezdi. İlk yarıda şut çekemedik, sıfıra az indik. Kapalı savunmaları açabilecek, dar alan oyuncularımız olmayınca da epey zorlandık. Şenol Güneş ikinci yarıya Halil, Kenan ve Hakan'ı sokarak işi bitirdi.

Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Halil Dervişoğlu, Hakan'ın yardımı ile aldığı pası sol üste vurup, kilidi açtı. Aslında Cebelitarık ikinci yarıya iyi başlamış ve hatta bir topu da direkten dönmüştü. Ardından Hakan Çalhanoğlu adına yakışır, güzel bir gol attı.

Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Hakan Çalhanoğlu demek, bir çok pozitif özelliğinin yanında, uzaktan iyi şut demek. Ve gol de böyle bir şutla geldi. Zaten bu golle maç bitti. Kenan Karaman çok kaçırdı ama o da attı. Bu grupta Cebelitarık'ı her takım yener. Asıl önemlisi salı akşamı oynayacağımız Hollanda maçı.

SON DAKİKA