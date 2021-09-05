Ahmet Çakar'dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum
Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Milliler ikinci yarıda 3 gol bularak maçı kayıpsız geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. İşte o yazı...
05.09.2021 12:02
- Son Güncelleme: 05.09.2021 12:02
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Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başladık. İş bitti dedik, ardından Letonya ve Karadağ'a hem de İstanbul'da puan vererek işimizi zora soktuk. Cebelitarık Avrupa'nın en kötü takımı.
Aslında daha maçın başında kazandığımız penaltıyı kullanabilsek, Enes golü yapsa maç hiç sıkıntıya girmezdi. İlk yarıda şut çekemedik, sıfıra az indik. Kapalı savunmaları açabilecek, dar alan oyuncularımız olmayınca da epey zorlandık. Şenol Güneş ikinci yarıya Halil, Kenan ve Hakan'ı sokarak işi bitirdi.