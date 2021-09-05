Ahmet Çakar’dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş hakkında çarpıcı yorum

Hakan Çalhanoğlu demek, bir çok pozitif özelliğinin yanında, uzaktan iyi şut demek. Ve gol de böyle bir şutla geldi. Zaten bu golle maç bitti. Kenan Karaman çok kaçırdı ama o da attı. Bu grupta Cebelitarık'ı her takım yener. Asıl önemlisi salı akşamı oynayacağımız Hollanda maçı.