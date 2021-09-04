Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! 80 sterlinlik Manchester United forması almak için taraftarlar 300 metre kuyruğa girerken o...
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. Juventus'ta gidecek, kalacak haberlerinden sonra spor gündemine bomba gibi düşmüştü bu transfer. Futbol idolu bu transferin ardından özel jetle kente gitti. Manchester United taraftarı Ronaldo forması için 300 metre kuyruk oluştururken, Ronaldo o sırada dudak uçuklatan evine yerleşmekle meşguldü...
04.09.2021 15:30
- Son Güncelleme: 04.09.2021 15:30
36 yaşındaki Ronaldo, transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Juventus'tan 19,8 milyon sterlinlik bir rakamla eski takımı Manchester United'a geri döndü.