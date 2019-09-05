Volkan Demirel'in yeni imajını görenler şaşırdı! İşte Fenerbahçe'de ilk antremanına çıkan Volkan Demirel'in yeni hali...

Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, 1998 yılında yayınladğı bir sayısında David Beckham'ın 2020 yılında nasıl görüneceğini bir fotoğraf basmıştı. Ancak 2020'ye 1 yıl kala Beckham, o fotoğraftakine hiç benzemiyor.







Beckhma yıllar içerisinde o kadar çok değişmedi ancak bazı futbolcular neredeyse tannınmaz halde... İşte ünlü futbolcuların değişimleri...