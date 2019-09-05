Volkan Demirel'in yeni imajını görenler şaşırdı! İşte Fenerbahçe'de ilk antremanına çıkan Volkan Demirel'in yeni hali...
Fenerbahçe'nin yeni antrenörleri arasında yer alan Volkan Demirel'in ilk antremanından görüntüler geldi. 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel, futbolculuk kariyerini sonlandırarak Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda yer alacak. Spor camiasındaki gelişmeler dışında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Volkan Demirel'in ilk antremanından ortaya çıkan görüntülerde yeni imajı dikkat çekti. Volkan Demirel'in yeni görevine yeni bir tarzla başlaması hayranlarını şaşırttı. İşte Fenerbahçe'nin teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel'in yeni imajı ve ünlü futbolcuların değişimleri...
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki ilk antremanından görüntüler geldi. Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan 37 yaşındaki Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak. Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın dünkü antrenmanında görev yaptı. Spor hayatındaki değişiklikten sonra tarzını da değiştiren Volkan Demirel'in yeni imajı çok konuşuldu. İşte Volkan Demirel ve ünlü futbolcuların değişimleri...
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, 1998 yılında yayınladğı bir sayısında David Beckham'ın 2020 yılında nasıl görüneceğini bir fotoğraf basmıştı. Ancak 2020'ye 1 yıl kala Beckham, o fotoğraftakine hiç benzemiyor.
Beckhma yıllar içerisinde o kadar çok değişmedi ancak bazı futbolcular neredeyse tannınmaz halde... İşte ünlü futbolcuların değişimleri...