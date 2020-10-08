Galatasaray'daki düşüşün faturası o isme kesildi! Ayrılığın eli kulağında...

Süper Lig ve Avrupa'ya çok iyi başladıktan sonra Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen, ardından da Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.