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Galatasaray'daki düşüşün faturası o isme kesildi! Ayrılığın eli kulağında...
Galatasaray'daki düşüşün faturası o isme kesildi! Ayrılığın eli kulağında...
Transfer döneminde bekleneni veremeyen Galatasaray, Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapmış, oynadığı oyunla beğeni toplamıştı. Ancak Fenerbahçe derbisiyle birlikte ivme kaybeden sarı-kırmızılılarda kriz çanları çalışıyor. Galatasaray yönetimi, o isimle yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
08.10.2020 11:49
- Son Güncelleme: 08.10.2020 11:49
Süper Lig ve Avrupa'ya çok iyi başladıktan sonra Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen, ardından da Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.
Saha içinde alınan bu sonuçların yanı sıra, transfer döneminde yaşanan kriz de sarı-kırmızılı kulüpteki tüm moralleri alt üst etti.
Teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası Florya'da yönetimi hedef alırken, Başkan Mustafa Cengiz yönetimi faturayı flaş bir isme kesme kararı aldı.
ŞÜKRÜ HANEDAR'LA YOLLAR AYRILIYOR
Milliyet'in haberine göre; transfer döneminde Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye kaptırılmasıyla başlayan süreç ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratları nedeniyle hedef tahtasına oturtulan A Takım Direktörü Şükrü Hanedar'la yolların ayrılmasına karar verildi.
İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'dan Terim de şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.