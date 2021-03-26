Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Eski yıldız geri dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan, başarısızlığın ardından teknik direktör Erol Bulut ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması başladı. Sezon sonuna kadar göreve Emre Belözoğlu getirilirken, bu sezon savunmada yaşanan sıkıntının giderilmesi için takviye kararı alındı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen yıldız bir isimle temas kurulurken, sezon sonu bu ismi geri getirmek için çalışma yürütülüyor. İşte detaylar...

26.03.2021 12:51 - Son Güncelleme: 26.03.2021 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





