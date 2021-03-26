Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor! Eski yıldız geri dönüyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan, başarısızlığın ardından teknik direktör Erol Bulut ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması başladı. Sezon sonuna kadar göreve Emre Belözoğlu getirilirken, bu sezon savunmada yaşanan sıkıntının giderilmesi için takviye kararı alındı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen yıldız bir isimle temas kurulurken, sezon sonu bu ismi geri getirmek için çalışma yürütülüyor. İşte detaylar...
26.03.2021 12:51
- Son Güncelleme: 26.03.2021 12:51
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinden 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlarında değişikliğe gidilme kararı alındı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle oynanılan futbolun taraflı tarafsız herkes tarafından tepki almasından dolayı önceliğin savunma konusuna verilmesi konusunda ortak noktada buluşuldu.
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Tisserand ve Lemos'un performansı beğenilmezken, devre arasında sarı-lacivertli ekibe dahil olan katılan Szalai'nin performansı ise beğenildi.
Gelecek sezon bu bölgede hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde savunma konusunda gündeme flaş bir isim geldi. Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği iddia edildi.
Özellikle Szalai'nin göstermiş olduğu olağanüstü performansın yanına tecrübeli bir futbolcu katmak isteyen Belözoğlu, hem Macar stoperin gelişimi hem de takımda liderlik yapacak bir isim düşünüyor.