Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç kararını verdi! Gelecek sezon...

'FORMANIN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM'

İsmail Kartal'ın gelişiyle çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, FB TV'ye konuştu. Oynadığında takıma en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Uruguaylı, "Umarım oynamaya, takım da kazanmaya devam eder. Türkiye ile Uruguay'ın benzer özellikleri olduğu için adaptasyon sürecim çabuk bitti. Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapıp formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum" dedi.