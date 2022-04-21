Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç kararını verdi! Gelecek sezon...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde 2. sıraya oturdu. Bu performans sarı-lacivertli takımdaki dengeleri de sarstı. Yabancı hoca arayışlarını sürdüren Başkan Ali Koç'un, gelecek sezon Fenerbahçe başında görevlendirmeyi planladığı teknik direktör konusunda büyük ölçüde bir karara vardığı öğrenildi. Peki yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Başkan Ali Koç, hocalar ile yapılan görüşme sonrası kararını verdi. Peki; gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında kim olacak? İşte tüm detaylar...
'FORMANIN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM'
İsmail Kartal'ın gelişiyle çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, FB TV'ye konuştu. Oynadığında takıma en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Uruguaylı, "Umarım oynamaya, takım da kazanmaya devam eder. Türkiye ile Uruguay'ın benzer özellikleri olduğu için adaptasyon sürecim çabuk bitti. Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapıp formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum" dedi.
SZALAI'NİN OMZU YERİNE TAKILDI
Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin çıkan omzu yerine takıldı. Fenerbahçeli oyuncunun kapsüllerindeki ödem nedeniyle gün gün kontrol edileceği, sakatlığının boyutuyla ilgili yakın takip yapılacağı bildirildi. Macar stoperin sahalardan ne kadar uzak kalacağı, kontroller sonucunda netleşecek.