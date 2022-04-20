Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Sporun Yıldızları' ile tek tek ilgilendi: İftar programından samimi kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde düzenlenen 'Sporun Yıldızları İftar Programı'nda sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, programa katılan sporcularla tek tek sohbet etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve programdan objektiflere yansıyan samimi kareler...
20.04.2022 22:34 - Son Güncelleme: 20.04.2022 22:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sporun Yıldızları İftar Programı"nda sporcularla bir araya geldi.
Erdoğan'ı programa gelişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.