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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two tarafından dünyanın en iyi 50 hocası arasında gösterildi.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
18.10.2022 17:06 - Son Güncelleme: 18.10.2022 17:06
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Galatasaray 2016-2017 sezonunun ortasında Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırarak, o dönem Karabükspor'un başında bulunan Igor Tudor'la anlaşmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

2017-2018 sezonuna da Hırvat teknik adam yönetiminde başlayan Sarı-Kırmızılılar müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Uzun bir süre Süper Lig'in zirvesinde yer alan Cimbom, ardından düşüşe geçmiş ve ilk devrenin sonunda Tudor'la yollar ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Galatasaray'da çalıştığı dönemde taraftarların ve medyanın büyük eleştirileri ile karşı karşıya kalan Hırvat hoca ardından kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Sarı-Kırmızılı takımın ardından sırasıyla Udinese ve Hajduk Split'te görev alan Igor Tudor ardından eski takımı Juventus'ta 1 sezon boyunca Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı. 44 yaşındaki teknik adam geçen sezon Verona'nın başında gösterdiği performansla İtalya'da adından söz ettirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Bu sezon başında ise oldukça ses getiren bir kararla Marsilya'nın başına geçen Tudor, Fransız ekibinde de oldukça başarılı işlere imza atıyor. Şu ana kadar 1,93'lük puan ortalaması yakalayan genç teknik adam hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla alkış alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Dünyanın en iyi 50 teknik adamını belirleyen ünlü futbol dergisi Four Four Two listede Tudor'a da yer verdi. Hırvat hocayı 42. sırada gösteren dergi, "Marsilya, Jorge Sampaoli ayrılmadan önce geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. Igor Tudor ve Sampaoli arasında çılgın farklar olsa da Marsilya yine önemli işlere imza atıyor. Tudor 33'lük Alexis Sanchez'i yeniden kendine getirdi. Kimse Marsilya'dan çok fazla bir şey beklemiyordu ve bu aslında onların hoşuna gidiyor. Tudor'un şu ana kadar yaptıkları gerçekten büyüleyici" ifadesini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Four Four Two'ya göre dünyanın en iyi teknik direktörü ise Pep Guardiola… İspanyol hocanın arkasından Carlo Ancelotti ve Jurgen Klopp geliyor.

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