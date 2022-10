Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden

Dünyanın en iyi 50 teknik adamını belirleyen ünlü futbol dergisi Four Four Two listede Tudor'a da yer verdi. Hırvat hocayı 42. sırada gösteren dergi, "Marsilya, Jorge Sampaoli ayrılmadan önce geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. Igor Tudor ve Sampaoli arasında çılgın farklar olsa da Marsilya yine önemli işlere imza atıyor. Tudor 33'lük Alexis Sanchez'i yeniden kendine getirdi. Kimse Marsilya'dan çok fazla bir şey beklemiyordu ve bu aslında onların hoşuna gidiyor. Tudor'un şu ana kadar yaptıkları gerçekten büyüleyici" ifadesini kullandı.