Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom Igor Tudor ile yolları ayırdı ama o artık dünyanın en iyilerinden
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two tarafından dünyanın en iyi 50 hocası arasında gösterildi.
Galatasaray 2016-2017 sezonunun ortasında Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırarak, o dönem Karabükspor'un başında bulunan Igor Tudor'la anlaşmıştı.
2017-2018 sezonuna da Hırvat teknik adam yönetiminde başlayan Sarı-Kırmızılılar müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Uzun bir süre Süper Lig'in zirvesinde yer alan Cimbom, ardından düşüşe geçmiş ve ilk devrenin sonunda Tudor'la yollar ayrılmıştı.
Galatasaray'da çalıştığı dönemde taraftarların ve medyanın büyük eleştirileri ile karşı karşıya kalan Hırvat hoca ardından kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı.
Dünyanın en iyi 50 teknik adamını belirleyen ünlü futbol dergisi Four Four Two listede Tudor'a da yer verdi. Hırvat hocayı 42. sırada gösteren dergi, "Marsilya, Jorge Sampaoli ayrılmadan önce geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. Igor Tudor ve Sampaoli arasında çılgın farklar olsa da Marsilya yine önemli işlere imza atıyor. Tudor 33'lük Alexis Sanchez'i yeniden kendine getirdi. Kimse Marsilya'dan çok fazla bir şey beklemiyordu ve bu aslında onların hoşuna gidiyor. Tudor'un şu ana kadar yaptıkları gerçekten büyüleyici" ifadesini kullandı.
Four Four Two'ya göre dünyanın en iyi teknik direktörü ise Pep Guardiola… İspanyol hocanın arkasından Carlo Ancelotti ve Jurgen Klopp geliyor.