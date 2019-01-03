Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

Sezon başından beri gol yollarında büyük sıkıntı çeken, Slimani, Ayew ve Frey'den beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe transferde atağa geçti. Sarı-lacivertli yöneticiler Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'nın peşine düştü.

3 Ocak 2019 Perşembe, 08:44:25 Güncelleme: 08:49:21
Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlerde öncelik stoper ve forvet transferi.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

İspanyol golcü Roberto Soldado ise bu sezon yalnızca 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta

Golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde 6 maç ceza almış ve uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

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