Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi: Mbwana Samatta
Sezon başından beri gol yollarında büyük sıkıntı çeken, Slimani, Ayew ve Frey'den beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe transferde atağa geçti. Sarı-lacivertli yöneticiler Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'nın peşine düştü.
3 Ocak 2019 Perşembe, 08:44:25
Güncelleme: 08:49:21
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlerde öncelik stoper ve forvet transferi.
Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.
İspanyol golcü Roberto Soldado ise bu sezon yalnızca 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde 6 maç ceza almış ve uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.