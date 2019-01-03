Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)
Spor Toto Süper Lig'i 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile problemler yaşayan ve Garry Rodrigues'i El Ittihad takımına gönderen Galatasaray'ın, sezonun ikinci yarısı için neler yapacağı merak konusu. Öte yandan sosyal medyada yayılan bu fotoğraf Galatasaray'ı karıştırdı. İşte çok konuşulan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı fotoğrafı...
3 Ocak 2019 Perşembe, 10:57:26 Güncelleme: 11:28:46
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF
Sarı-kırmızılı altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın, bu tarihi olayı sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geldi. Ayrıca Mustafa Kapı'nın Galatasaray savunmasında forma giyen Ozan Kabak ile olan fotoğrafı en çok paylaşılan kare oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından çıkan iki ismin, birkaç yıl evvel çekilen bu karesi "Galatasaray geleceği" olarak yorumlandı.
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