Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

Spor Toto Süper Lig'i 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile problemler yaşayan ve Garry Rodrigues'i El Ittihad takımına gönderen Galatasaray'ın, sezonun ikinci yarısı için neler yapacağı merak konusu. Öte yandan sosyal medyada yayılan bu fotoğraf Galatasaray'ı karıştırdı. İşte çok konuşulan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı fotoğrafı...

3 Ocak 2019 Perşembe, 10:57:26 Güncelleme: 11:28:46
Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

Spor Toto Süper Lig'i 5.sırada tamamlayan Galatasaray ara transfer döneminde bazı futbolcular ile yollarını ayıracak. Sezon başından bu yana oyuncularıyla sorun yaşayan Galatasaray'da bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ozan Kabak, Avrupa kulüplerinin gözdesi. Galatasaray'dan yapılan açıklama ise Ozan Kabak'ın takımda kalacağı yönünde...

Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

ŞANS BULDUĞU GÜNDEN BU YANA ÇOK KONUŞULDU

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta skorun yanı sıra; 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nın oyuna girerek sarı-kırmızılı takımın Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcusu olması çok konuşuldu.

Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF

Sarı-kırmızılı altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın, bu tarihi olayı sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geldi. Ayrıca Mustafa Kapı'nın Galatasaray savunmasında forma giyen Ozan Kabak ile olan fotoğrafı en çok paylaşılan kare oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından çıkan iki ismin, birkaç yıl evvel çekilen bu karesi "Galatasaray geleceği" olarak yorumlandı.

Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

8 Ağustos 2002 Denizli doğumlu olan Mustafa Kapı, futbola da Denizlispor altyapısında başladı.

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