Galatasaray'ı sallayan Ozan Kabak ile Mustafa Kapı karesi! (Futbolcuların çocukluk fotoğrafları)

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF

Sarı-kırmızılı altyapısından yetişen Mustafa Kapı'nın, bu tarihi olayı sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geldi. Ayrıca Mustafa Kapı'nın Galatasaray savunmasında forma giyen Ozan Kabak ile olan fotoğrafı en çok paylaşılan kare oldu. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından çıkan iki ismin, birkaç yıl evvel çekilen bu karesi "Galatasaray geleceği" olarak yorumlandı.