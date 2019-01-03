Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İşte yıldız golcünün kendisine ve kulübüne verilecek ücret...

3 Ocak 2019 Perşembe, 04:07:25 Güncelleme: 04:09:04
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Beşiktaş'ta taraftarların merakla beklediği Burak Yılmaz transferi noktalandı.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve bordo- mavili kulüple alacakları konusunda ihtilafa düşen Burak, bu sorunu çözdü.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Golcü oyuncu, 1.9 milyon euro'luk alacağının 1 milyonunun taksitle ödenmesini kabul etti.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

900 bin euro da bonservis bedeli olarak Beşiktaş'tan alınacak. İşte bu gelişme transferin önünü açtı.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret

Burak Yılmaz kağıt üzerinde olmasa da karşılıklı verilen sözlerle yeniden Beşiktaşlı oldu.

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