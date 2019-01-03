Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! İşte ödenecek ücret
Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İşte yıldız golcünün kendisine ve kulübüne verilecek ücret...
3 Ocak 2019 Perşembe, 04:07:25
Güncelleme: 04:09:04
Beşiktaş'ta taraftarların merakla beklediği Burak Yılmaz transferi noktalandı.
Ligin ilk yarısında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve bordo- mavili kulüple alacakları konusunda ihtilafa düşen Burak, bu sorunu çözdü.
Golcü oyuncu, 1.9 milyon euro'luk alacağının 1 milyonunun taksitle ödenmesini kabul etti.
900 bin euro da bonservis bedeli olarak Beşiktaş'tan alınacak. İşte bu gelişme transferin önünü açtı.
Burak Yılmaz kağıt üzerinde olmasa da karşılıklı verilen sözlerle yeniden Beşiktaşlı oldu.