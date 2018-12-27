Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

Devre arası yapacağı transferlerle düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer listesi belirlendi. Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yapılan zirvede Yanal kadroda görmek istediği 7 ismin adını yönetime bildirdi.

27 Aralık 2018 Perşembe, 10:40:49
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı özel görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

Takvim'de yer alan habere göre; Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!

Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor?

İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...

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