Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Devre arası yapacağı transferlerle düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer listesi belirlendi. Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yapılan zirvede Yanal kadroda görmek istediği 7 ismin adını yönetime bildirdi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 10:40:49
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 7 isim var!
DİĞER GALERİLER