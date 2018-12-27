Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen ve performansı ile siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplayan Talisca için Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 08:30:24 Güncelleme: 08:31:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





