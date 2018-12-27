Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen ve performansı ile siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplayan Talisca için Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 08:30:24 Güncelleme: 08:31:00
Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca...

İşte dev transferin detayları;

Fenerbahçe Talisca'nın peşinde

Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü.

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