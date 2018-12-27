Fenerbahçe Talisca'nın peşinde
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen ve performansı ile siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplayan Talisca için Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 08:30:24
Güncelleme: 08:31:00
Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti.
Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca...
İşte dev transferin detayları;
Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü.