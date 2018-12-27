Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...
Devre arası transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok yıldız ile temas kurdu. İşte Galatasaray'ın transfer hedefleri...
27 Aralık 2018 Perşembe, 13:28:12
Güncelleme: 13:28:51
FORVETE LUIS MURIEL
Fiorentına'nın da transfer listesinde bulunan Sevilla'dan Luis Muriel, Galatasaray'a çok yakın.
Müjde İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Estadio Deportivo'dan geldi.
Yüksek transfer bedeli ile Sevilla'nın yolunu tutan ancak beklentileri karşılayamayan golcünün kiralanması için sarı-kırmızılı takımın öne çıktığı belirtildi.
Haberde, Muriel için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği ve takıma katılmasının an meselesi olduğu aktarıldı.
DEFANSA ÖMER TOPRAK
Galatasaray'da koşuşturma başladı. Terim, iki santrforun 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampta hazır olmalarını istedi.