Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

Devre arası transfer çalışmaları için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok yıldız ile temas kurdu. İşte Galatasaray'ın transfer hedefleri...

27 Aralık 2018 Perşembe, 13:28:12 Güncelleme: 13:28:51
Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

FORVETE LUIS MURIEL
Fiorentına'nın da transfer listesinde bulunan Sevilla'dan Luis Muriel, Galatasaray'a çok yakın.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

Müjde İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Estadio Deportivo'dan geldi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

Yüksek transfer bedeli ile Sevilla'nın yolunu tutan ancak beklentileri karşılayamayan golcünün kiralanması için sarı-kırmızılı takımın öne çıktığı belirtildi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

Haberde, Muriel için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği ve takıma katılmasının an meselesi olduğu aktarıldı.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Luis Muriel, Ribery ve Ömer Toprak...

DEFANSA ÖMER TOPRAK
Galatasaray'da koşuşturma başladı. Terim, iki santrforun 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampta hazır olmalarını istedi.

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