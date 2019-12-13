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Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı son dakikalarda attığı golle devirerek bir üst tura çıkması gündemi salladı. Okan Buruk ve öğrencileri için sosyal medyada övgü dolu sözler sarf edilirken, genç teknik adamın adı Galatasaray'la da anılmaya başlandı. Taraftarlar, Galatasaray'ın Okan Buruk'a teklif yapmasını istedi.

13.12.2019 15:02 - Son Güncelleme: 13.12.2019 15:05
Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Turuncu lacivertliler, İtalya devi Roma, Almanya lideri Mönchengladbach ve Avusturya ekibi Wolfsberger ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkarak adını son 32 turuna yazdırdı.

Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Başakşehir bu zaferi ve başarısıyla Türkiye'ye büyük grur yaşattı.

Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Başakşehir'in başarısında en büyük övgüyü alan isimlerde İstanbul ekibinin genç teknik direktörü Okan Buruk oldu.

Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Özellikle sosyal medyada Okan Buruk'a büyük övgü geldi.

Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

İşte Buruk için atılan mesajlardan bazıları şöyle:

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