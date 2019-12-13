Başakşehir turladı, sosyal medya salladı! Galatasaray Okan Buruk'u...

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı son dakikalarda attığı golle devirerek bir üst tura çıkması gündemi salladı. Okan Buruk ve öğrencileri için sosyal medyada övgü dolu sözler sarf edilirken, genç teknik adamın adı Galatasaray'la da anılmaya başlandı. Taraftarlar, Galatasaray'ın Okan Buruk'a teklif yapmasını istedi.

13.12.2019 15:02 - Son Güncelleme: 13.12.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





