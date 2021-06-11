EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı
Sporseverler nefesini tuttu bu akşam Türkiye - İtalya maçıyla beraber EURO 2020 heyecanının başlamasını bekliyor. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin takip etmesi beklenen turnuva öncesi UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri turnuva ile ilgili tahminlerde bulundu. Yabancı muhabirlerin tahminlerine Türkiye damga vurdu. İşte detaylar...
11.06.2021 10:19
- Son Güncelleme: 11.06.2021 10:19
UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği EURO 2020 muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.
MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Frans
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye
JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Germany)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya
ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya
STURE SANDO - DANİMARKA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Hırvatistan