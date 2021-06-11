EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

Sporseverler nefesini tuttu bu akşam Türkiye - İtalya maçıyla beraber EURO 2020 heyecanının başlamasını bekliyor. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin takip etmesi beklenen turnuva öncesi UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri turnuva ile ilgili tahminlerde bulundu. Yabancı muhabirlerin tahminlerine Türkiye damga vurdu. İşte detaylar...

11.06.2021 10:19 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





