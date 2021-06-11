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EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

Sporseverler nefesini tuttu bu akşam Türkiye - İtalya maçıyla beraber EURO 2020 heyecanının başlamasını bekliyor. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin takip etmesi beklenen turnuva öncesi UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri turnuva ile ilgili tahminlerde bulundu. Yabancı muhabirlerin tahminlerine Türkiye damga vurdu. İşte detaylar...

11.06.2021 10:19 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:19
EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği EURO 2020 muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Frans
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Germany)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya

EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya

EURO 2020'de dikkat çeken Türkiye detayı! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

STURE SANDO - DANİMARKA
Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Hırvatistan