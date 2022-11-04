Arda Güler'in annesini herkes merak ediyor! Duygulandıran sözler! Fenerbahçeli genç yıldızın gol sevinci sonrası...
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından biri olan 17 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-0'la geçtiği maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlaya Arda Güler, annesi Serap Güler'e büyük bir jest yaptı. Sonrasında Arda Güler'in annesi Serap Güler herkes tarafından merak edilirken, yaptığı yorum herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederken Arda Güler yıldızlaştı. Geceye ise annesi Serap Güler'e yaptığı jest damgasını vurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı.
Alınan bu galibiyetin yanında, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Dinamo Kiev karşısında atılan 2 golde de imzası olan genç yıldız Arda Güler de performansıyla adından söz ettirmeyi başarırken, mücadeleyi 1 gol 1 asist ile tamamladı.
Sarı-Lacivertliler'i 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçiren Arda, golün ardından formasını kaldırarak annesi Serap Güler'e 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı bir atletle mesaj gönderdi.
"BU GÜNE KISMETMİŞ"
Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili konuşan Güler, "2 ay önce annem ameliyat oldu ilk Rennes deplasmanında giymiştim bu güne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zordu ama bir motivasyon gerekiyordu. Bende bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim bu güne kısmetmiş." ifadelerini kullandı.