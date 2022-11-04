Arda Güler’in annesini herkes merak ediyor! Duygulandıran sözler! Fenerbahçeli genç yıldızın gol sevinci sonrası...

"BU GÜNE KISMETMİŞ"

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili konuşan Güler, "2 ay önce annem ameliyat oldu ilk Rennes deplasmanında giymiştim bu güne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zordu ama bir motivasyon gerekiyordu. Bende bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim bu güne kısmetmiş." ifadelerini kullandı.