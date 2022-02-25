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Fırtına'dan muhteşem geri dönüş! (Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET)

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Kritik mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı. Kayserispor'un gollerini Gavranovic ve Mame Thiam atarken Bordo-mavililerin golleri Edin Visca, Djaniny ve Nwakaeme'den geldi.

25.02.2022 22:22 - Son Güncelleme: 25.02.2022 22:24
Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.

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Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET

Karşılaşmanın ilk yarısını sahasında 2-0 geride kapatan Trabzonspor, 90+7'de Nwakaeme'nin penaltı golüyle Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET

Kayserispor'un gollerini 24'de Gavranovic ve 45+1'de Mame Thiam atarken Bordo-mavililerin diğer gollerini ise 49'da Edin Visca ve 59'da Djaniny kaydetti.

Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET

İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET

24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

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