Fırtına'dan muhteşem geri dönüş! (Trabzonspor 3-2 Kayserispor MAÇ SONUCU / ÖZET)
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Kritik mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı. Kayserispor'un gollerini Gavranovic ve Mame Thiam atarken Bordo-mavililerin golleri Edin Visca, Djaniny ve Nwakaeme'den geldi.
25.02.2022 22:22 - Son Güncelleme: 25.02.2022 22:24
Karşılaşmanın ilk yarısını sahasında 2-0 geride kapatan Trabzonspor, 90+7'de Nwakaeme'nin penaltı golüyle Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
Kayserispor'un gollerini 24'de Gavranovic ve 45+1'de Mame Thiam atarken Bordo-mavililerin diğer gollerini ise 49'da Edin Visca ve 59'da Djaniny kaydetti.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.
24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi: 0-1