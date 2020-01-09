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Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini açıklamış ve Simon Falette'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı... Takımlar transfer çalışmalarına devam ederken bir yanda da harcama limitleri çerçevesinde olmasına özen gösteriyor. Sarı-lacivertliler bu problemi en çok hisseden ekiplerden biri. Peki Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? İşte son durum...

09.01.2020 13:36 - Son Güncelleme: 09.01.2020 13:36
Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Şu ana dek 18 gelen ve giden isim resmi olarak duyurulurken bu transferlerin 3'ünü Galatasaray gerçekleştirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 1 ismi resmen duyurdu. Beşiktaş ise henüz herhangi bir transfer açıklamış değil.

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Kulüpler transfer çalışmalarını sürdürürken şüphesiz en çok dikkat edilen konu Finansal Fair Play kriterlerine uygunluk. Bu konuda tüm takımların problemleri bulunurken 4 büyük kulübün en çok sıkıntı yaşayan kulüplerden biri Fenerbahçe.

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Geçtiğimiz günlerde TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirlemiş buna göre Galatasaray'a 451.659.184 tl, Beşiktaş'a 275.335.170 tl, Fenerbahçe'ye 224.731.066 tl, Trabzonspor'un limit ise 126.552.658 tl olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray ile yaklaşık 227 milyon tl'lik ciddi bir limit farkı bulunuyor. Hal böyleyken çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe ilk transferini de gerçekleştirdi...

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi?

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