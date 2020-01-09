Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Şu ana dek 18 gelen ve giden isim resmi olarak duyurulurken bu transferlerin 3'ünü Galatasaray gerçekleştirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 1 ismi resmen duyurdu. Beşiktaş ise henüz herhangi bir transfer açıklamış değil.