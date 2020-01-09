Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi iptal mi olacak? TFF'den karar...
Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini açıklamış ve Simon Falette'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı... Takımlar transfer çalışmalarına devam ederken bir yanda da harcama limitleri çerçevesinde olmasına özen gösteriyor. Sarı-lacivertliler bu problemi en çok hisseden ekiplerden biri. Peki Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? İşte son durum...
Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi?